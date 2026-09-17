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Картридж Canon CLI-451XLM (6474B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, пурпурный купить с доставкой в Москве
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Картридж Canon CLI-451XLM (6474B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, пурпурный

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Картридж Canon CLI-451XLM (6474B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, пурпурный - фото 1
Картридж Canon CLI-451XLM (6474B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, пурпурный - фото 2
Картридж Canon CLI-451XLM (6474B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, пурпурный - фото 3
Картридж Canon CLI-451XLM (6474B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, пурпурный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
  • Картридж Canon CLI-451XLM (6474B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, пурпурный - фото 1
  • Картридж Canon CLI-451XLM (6474B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, пурпурный - фото 2
  • Картридж Canon CLI-451XLM (6474B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, пурпурный - фото 3
  • Картридж Canon CLI-451XLM (6474B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, пурпурный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168416
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х2
Вес, г.
50

Описание товара Картридж Canon CLI-451XLM (6474B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, пурпурный

Оригинальный пурпурный картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 645 страниц

Отзывы о товаре Картридж Canon CLI-451XLM (6474B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, пурпурный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный пурпурный картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 645 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon CLI-451XLM (6474B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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