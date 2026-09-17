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Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный

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Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon FC100/200/300Series/PC800Series
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4000
  • Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168294
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon FC100/200/300Series/PC800Series
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х10
Вес, г.
920

Описание товара Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный

Картридж для лазерных принтеров Cactus — это надежное решение для качественной и экономичной печати. Данный картридж совместим с устройствами Canon, что делает его универсальным выбором для многочисленных моделей принтеров. Благодаря стандартной емкости, картридж обеспечивает бесперебойную работу и стабильное качество отпечатков, идеально подходящее как для домашнего использования, так и для офисных нужд. Картридж Cactus выпускается в черном цвете, который является наиболее востребованным для повседневной печати документов. С ресурсом печати до 4000 копий, он гарантирует длительный срок службы и минимальные затраты на замену расходных материалов. Изготовленный в Китае, картридж от Cactus сочетает в себе высокое качество, надежность и доступную цену, что делает его популярным выбором среди пользователей, стремящихся оптимизировать свои печатные процессы без ущерба для качества.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon FC100/200/300Series/PC800Series
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров Cactus — это надежное решение для качественной и экономичной печати. Данный картридж совместим с устройствами Canon, что делает его универсальным выбором для многочисленных моделей принтеров. Благодаря стандартной емкости, картридж обеспечивает бесперебойную работу и стабильное качество отпечатков, идеально подходящее как для домашнего использования, так и для офисных нужд. Картридж Cactus выпускается в черном цвете, который является наиболее востребованным для повседневной печати документов. С ресурсом печати до 4000 копий, он гарантирует длительный срок службы и минимальные затраты на замену расходных материалов. Изготовленный в Китае, картридж от Cactus сочетает в себе высокое качество, надежность и доступную цену, что делает его популярным выбором среди пользователей, стремящихся оптимизировать свои печатные процессы без ущерба для качества.
Самовывоз
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Отзывы


Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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