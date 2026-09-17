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Картридж Cactus CS-C731BK для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-C731BK для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280, черный

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Картридж Cactus CS-C731BK для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LB MF8230, MF8280
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168288
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LB MF8230, MF8280
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х10
Вес, г.
500

Описание товара Картридж Cactus CS-C731BK для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280, черный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1600 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-C731BK для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LB MF8230, MF8280
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1600 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-C731BK для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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