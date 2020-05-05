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Картридж Cactus CS-C712S для Canon LBP-3010/3020, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-C712S для Canon LBP-3010/3020, черный

2 Отзывы
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Картридж Cactus CS-C712S для Canon LBP-3010/3020, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-C712S для Canon LBP-3010/3020, черный - фото 2
Картридж Cactus CS-C712S для Canon LBP-3010/3020, черный - фото 3
Картридж Cactus CS-C712S для Canon LBP-3010/3020, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
  • Картридж Cactus CS-C712S для Canon LBP-3010/3020, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-C712S для Canon LBP-3010/3020, черный - фото 2
  • Картридж Cactus CS-C712S для Canon LBP-3010/3020, черный - фото 3
  • Картридж Cactus CS-C712S для Canon LBP-3010/3020, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
490 руб.  760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168275
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х10х10
Вес, г.
708

Описание товара Картридж Cactus CS-C712S для Canon LBP-3010/3020, черный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-C712S для Canon LBP-3010/3020, черный

Источник: Яндекс Маркет
05.05.2020
Mikhail A.

Достоинства:
хороший картртдж

Недостатки:
не выявил

Комментарий:
недостатков не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2020
Максим К.

Достоинства:
Чистая печать, не хуже оригинального картриджа.
Честные 1500 выдает, если не печатать изображения и текст большим жирным шрифтом. При смешанной печати текста и изображений протянул ~1300 страниц.

Недостатки:
Израсходовал второй картридж, недостатков не обнаружил.



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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2020
Mikhail A.

Достоинства:
хороший картртдж

Недостатки:
не выявил

Комментарий:
недостатков не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2020
Максим К.

Достоинства:
Чистая печать, не хуже оригинального картриджа.
Честные 1500 выдает, если не печатать изображения и текст большим жирным шрифтом. При смешанной печати текста и изображений протянул ~1300 страниц.

Недостатки:
Израсходовал второй картридж, недостатков не обнаружил.


Картридж Cactus CS-C712S для Canon LBP-3010/3020, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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