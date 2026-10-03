Картридж Kyocera TK-895Y (1T02K0ANL0) для Kyocera FS-C8020/C8025, желтый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C8020, C8025
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 370 руб.
В наличии
Код товара: 168100
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Загружаем...
7 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C8020, C8025
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х54х43
Вес, г.
650
Описание товара Картридж Kyocera TK-895Y (1T02K0ANL0) для Kyocera FS-C8020/C8025, желтый
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - желтый. Ресурс - 6000 страниц
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C8020, C8025
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - желтый. Ресурс - 6000 страниц
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Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж Kyocera TK-895Y (1T02K0ANL0) для Kyocera FS-C8020/C8025, желтый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7370 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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