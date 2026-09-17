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Картридж HP CE505D для HP LJ P2055/P2035/P2050, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж HP CE505D для HP LJ P2055/P2035/P2050, черный

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Картридж HP CE505D для HP LJ P2055/P2035/P2050, черный - фото 1
Картридж HP CE505D для HP LJ P2055/P2035/P2050, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ P2055, P2035, P2050
Цвет
черный
  • Картридж HP CE505D для HP LJ P2055/P2035/P2050, черный - фото 1
  • Картридж HP CE505D для HP LJ P2055/P2035/P2050, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168078
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ P2055, P2035, P2050
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х20
Вес, кг.
1.5

Описание товара Картридж HP CE505D для HP LJ P2055/P2035/P2050, черный

Набор из двух оригинальных картриджей для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 2300 страниц

Отзывы о товаре Картридж HP CE505D для HP LJ P2055/P2035/P2050, черный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ P2055, P2035, P2050
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор из двух оригинальных картриджей для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 2300 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP CE505D для HP LJ P2055/P2035/P2050, черный - этот товар вы можете купить по цене 20550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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