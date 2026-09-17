Картридж HP CF412X для HP LJ Pro M452/M477, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168034
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х13х11
Вес, г.
800
Описание товара Картридж HP CF412X для HP LJ Pro M452/M477, желтый
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - желтый. Ресурс - 5000 страниц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - желтый. Ресурс - 5000 страниц
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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