Картридж HP CF253XM для HP LJ M252/M277, голубой/пурпурный/желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ M252, M277
Цвет
голубой, пурпурный, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168005
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ M252, M277
Цвет
голубой, пурпурный, желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х11
Вес, кг.
2.2
Описание товара Картридж HP CF253XM для HP LJ M252/M277, голубой/пурпурный/желтый
Набор из трех оригинальных картриджей для лазерных принтеров. Цвет - голубой/пурпурный/желтый. Ресурс - 2300 страниц
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ M252, M277
Цвет
голубой, пурпурный, желтый
Страна производитель
Китай
Набор из трех оригинальных картриджей для лазерных принтеров. Цвет - голубой/пурпурный/желтый. Ресурс - 2300 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж HP CF253XM для HP LJ M252/M277, голубой/пурпурный/желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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