Фотобарабан Xerox 013R00624 для WorkCentre 7328/7335/7345/7346
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Поддерживаемые модели принтеров
7328, 7335, 7345, 7346
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 167894
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Поддерживаемые модели принтеров
7328, 7335, 7345, 7346
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х15х13
Вес, кг.
1.2
Описание товара Фотобарабан Xerox 013R00624 для WorkCentre 7328/7335/7345/7346
Оригинальный фотобарабан для лазерных принтеров Xerox. Цвет - . Ресурс - 33000 страниц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Поддерживаемые модели принтеров
7328, 7335, 7345, 7346
Страна производитель
Китай
Оригинальный фотобарабан для лазерных принтеров Xerox. Цвет - . Ресурс - 33000 страниц
Фотобарабан Xerox 013R00624 для WorkCentre 7328/7335/7345/7346 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фотобарабан Xerox 013R00624 для WorkCentre 7328/7335/7345/7346