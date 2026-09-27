Wu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers) (0888751698512) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 166182
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers) (0888751698512) виниловая пластинка
Track List
Shaolin Sword
|A1
|Bring Da Ruckus
|4:10
|A2
|Shame On A Nigga
|2:57
|A3
|Clan In Da Front
|4:33
|A4
|Wu-Tang: 7th Chamber
|6:05
|A5
|Can It Be All So Simple
|4:46
|A6
|Protect Ya Neck (Intermission)
|6:48
Wu-Tang Sword
|B1
|Da Mystery Of Chessboxin'
|4:48
|B2
|Wu-Tang Clan Ain't Nuthing Ta F' Wit
|3:36
|B3
|C.R.E.A.M.
|4:12
|B4
|Method Man
|5:50
|B5
|Tearz
|4:17
|B6.1
|Wu-Tang: 7th Chamber - Part II
|5:08
|B6.2
|Conclusion
|1:02
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
Shaolin Sword
|A1
|Bring Da Ruckus
|4:10
|A2
|Shame On A Nigga
|2:57
|A3
|Clan In Da Front
|4:33
|A4
|Wu-Tang: 7th Chamber
|6:05
|A5
|Can It Be All So Simple
|4:46
|A6
|Protect Ya Neck (Intermission)
|6:48
Wu-Tang Sword
|B1
|Da Mystery Of Chessboxin'
|4:48
|B2
|Wu-Tang Clan Ain't Nuthing Ta F' Wit
|3:36
|B3
|C.R.E.A.M.
|4:12
|B4
|Method Man
|5:50
|B5
|Tearz
|4:17
|B6.1
|Wu-Tang: 7th Chamber - Part II
|5:08
|B6.2
|Conclusion
|1:02
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Wu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers) (0888751698512) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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