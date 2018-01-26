Jeff Wayne - Musical Version Of The War Of The Worlds (0889854494315) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.01.2018
Исполнитель
Jeff Wayne
Альбом (сингл)
JEFF WAYNES MUSICAL VERSION OF THE WAR OF THE WORLDS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 166162
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.01.2018
Исполнитель
Jeff Wayne
Альбом (сингл)
JEFF WAYNES MUSICAL VERSION OF THE WAR OF THE WORLDS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jeff Wayne - Musical Version Of The War Of The Worlds (0889854494315) виниловая пластинка
Track List
The Coming Of The Martians
|A1
|The Eve Of The War
|A2
|Horsell Common And The Heat Ray
|B1
|The Artilleryman And The Fighting Machine
|B2
|Forever Autumn
|B3
|Thunderchild
The Earth Under The Martians
|C1
|The Red Weed (Part 1)
|C2
|The Spirit Of Man
|C3
|The Red Weed (Part 2)
|C4
|The Artilleryman Returns
|D1
|Brave New World
|D2
|Dead London (Part 1)
|D3
|Dead London (Part 2)
|D4
|Epilogue (Part 1)
|D5
|Epilogue (Part 2) (NASA)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.01.2018
Исполнитель
Jeff Wayne
Альбом (сингл)
JEFF WAYNES MUSICAL VERSION OF THE WAR OF THE WORLDS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Track List
The Coming Of The Martians
|A1
|The Eve Of The War
|A2
|Horsell Common And The Heat Ray
|B1
|The Artilleryman And The Fighting Machine
|B2
|Forever Autumn
|B3
|Thunderchild
The Earth Under The Martians
|C1
|The Red Weed (Part 1)
|C2
|The Spirit Of Man
|C3
|The Red Weed (Part 2)
|C4
|The Artilleryman Returns
|D1
|Brave New World
|D2
|Dead London (Part 1)
|D3
|Dead London (Part 2)
|D4
|Epilogue (Part 1)
|D5
|Epilogue (Part 2) (NASA)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Jeff Wayne - Musical Version Of The War Of The Worlds (0889854494315) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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