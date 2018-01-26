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Jeff Wayne - Musical Version Of The War Of The Worlds (0889854494315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jeff Wayne - Musical Version Of The War Of The Worlds (0889854494315) виниловая пластинка

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Jeff Wayne - Musical Version Of The War Of The Worlds (0889854494315) виниловая пластинка - фото 1
Jeff Wayne - Musical Version Of The War Of The Worlds (0889854494315) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.01.2018
Исполнитель
Jeff Wayne
Альбом (сингл)
JEFF WAYNES MUSICAL VERSION OF THE WAR OF THE WORLDS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jeff Wayne - Musical Version Of The War Of The Worlds (0889854494315) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeff Wayne - Musical Version Of The War Of The Worlds (0889854494315) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 166162
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.01.2018
Исполнитель
Jeff Wayne
Альбом (сингл)
JEFF WAYNES MUSICAL VERSION OF THE WAR OF THE WORLDS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Wayne - Musical Version Of The War Of The Worlds (0889854494315) виниловая пластинка

Track List

The Coming Of The Martians

A1The Eve Of The War
A2Horsell Common And The Heat Ray
B1The Artilleryman And The Fighting Machine
B2Forever Autumn
B3Thunderchild

The Earth Under The Martians

C1The Red Weed (Part 1)
C2The Spirit Of Man
C3The Red Weed (Part 2)
C4The Artilleryman Returns
D1Brave New World
D2Dead London (Part 1)
D3Dead London (Part 2)
D4Epilogue (Part 1)
D5Epilogue (Part 2) (NASA)



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Jeff Wayne - Musical Version Of The War Of The Worlds (0889854494315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.01.2018
Исполнитель
Jeff Wayne
Альбом (сингл)
JEFF WAYNES MUSICAL VERSION OF THE WAR OF THE WORLDS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

The Coming Of The Martians

A1The Eve Of The War
A2Horsell Common And The Heat Ray
B1The Artilleryman And The Fighting Machine
B2Forever Autumn
B3Thunderchild

The Earth Under The Martians

C1The Red Weed (Part 1)
C2The Spirit Of Man
C3The Red Weed (Part 2)
C4The Artilleryman Returns
D1Brave New World
D2Dead London (Part 1)
D3Dead London (Part 2)
D4Epilogue (Part 1)
D5Epilogue (Part 2) (NASA)


Теги товара: Progressive Rock
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