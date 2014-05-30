Led Zeppelin - Led Zeppelin Iii (Deluxe , Remastered) (0081227964368) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.05.2014
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN III
Версия издания
deluxe
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165764
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227964368
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.05.2014
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN III
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Led Zeppelin - Led Zeppelin Iii (Deluxe , Remastered) (0081227964368) виниловая пластинка
Track List
Original Album
|A1
|Immigrant Song
|2:26
|A2
|Friends
|3:53
|A3
|Celebration Day
|3:30
|A4
|Since I've Been Loving You
|7:24
|A5
|Out On The Tiles
|4:07
|B1
|Gallows Pole
|4:57
|B2
|Tangerine
|3:11
|B3
|That's The Way
|5:37
|B4
|Bron-Y-Aur Stomp
|4:17
|B5
|Hats Off To (Roy) Harper
|3:42
Companion Audio
|C1
|The Immigrant Song (Alternate Mix)
|2:25
|C2
|Friends (Track - No Vocal)
|3:43
|C3
|Celebration Day (Alternate Mix)
|3:18
|C4
|Since I've Been Loving You (Rough Mix Of First Recording)
|7:16
|C5
|Bathroom Sound (Track - No Vocal)
|4:00
|D1
|Gallows Pole (Rough Mix)
|5:17
|D2
|That's The Way (Rough Mix With Dulcimer & Backwards Echo)
|5:22
|D3
|Jennings Farm Blues (Rough Mix Of All Guitar Overdubs That Day)
|5:54
|D4
|Key To The Highway / Trouble In Mind (Rough Mix)
|4:05
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Теги товара: Led Zeppelin
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227964368
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.05.2014
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN III
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
Original Album
|A1
|Immigrant Song
|2:26
|A2
|Friends
|3:53
|A3
|Celebration Day
|3:30
|A4
|Since I've Been Loving You
|7:24
|A5
|Out On The Tiles
|4:07
|B1
|Gallows Pole
|4:57
|B2
|Tangerine
|3:11
|B3
|That's The Way
|5:37
|B4
|Bron-Y-Aur Stomp
|4:17
|B5
|Hats Off To (Roy) Harper
|3:42
Companion Audio
|C1
|The Immigrant Song (Alternate Mix)
|2:25
|C2
|Friends (Track - No Vocal)
|3:43
|C3
|Celebration Day (Alternate Mix)
|3:18
|C4
|Since I've Been Loving You (Rough Mix Of First Recording)
|7:16
|C5
|Bathroom Sound (Track - No Vocal)
|4:00
|D1
|Gallows Pole (Rough Mix)
|5:17
|D2
|That's The Way (Rough Mix With Dulcimer & Backwards Echo)
|5:22
|D3
|Jennings Farm Blues (Rough Mix Of All Guitar Overdubs That Day)
|5:54
|D4
|Key To The Highway / Trouble In Mind (Rough Mix)
|4:05
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Теги товара: Led Zeppelin
Led Zeppelin - Led Zeppelin Iii (Deluxe , Remastered) (0081227964368) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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