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Led Zeppelin - Led Zeppelin Iii (Deluxe , Remastered) (0081227964368) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Led Zeppelin - Led Zeppelin Iii (Deluxe , Remastered) (0081227964368) виниловая пластинка

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Led Zeppelin - Led Zeppelin Iii (Deluxe , Remastered) (0081227964368) виниловая пластинка - фото 1
Led Zeppelin - Led Zeppelin Iii (Deluxe , Remastered) (0081227964368) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.05.2014
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN III
Версия издания
deluxe
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Led Zeppelin - Led Zeppelin Iii (Deluxe , Remastered) (0081227964368) виниловая пластинка - фото 1
  • Led Zeppelin - Led Zeppelin Iii (Deluxe , Remastered) (0081227964368) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 165764
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Коллекция LED ZEPPELIN
filter_none Товар входит в коллекцию LED ZEPPELIN

Коллекция LED ZEPPELIN


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227964368
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.05.2014
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN III
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Led Zeppelin - Led Zeppelin Iii (Deluxe , Remastered) (0081227964368) виниловая пластинка

Track List

Original Album

A1Immigrant Song2:26
A2Friends3:53
A3Celebration Day3:30
A4Since I've Been Loving You7:24
A5Out On The Tiles4:07
B1Gallows Pole4:57
B2Tangerine3:11
B3That's The Way5:37
B4Bron-Y-Aur Stomp4:17
B5Hats Off To (Roy) Harper3:42

Companion Audio

C1The Immigrant Song (Alternate Mix)2:25
C2Friends (Track - No Vocal)3:43
C3Celebration Day (Alternate Mix)3:18
C4Since I've Been Loving You (Rough Mix Of First Recording)7:16
C5Bathroom Sound (Track - No Vocal)4:00
D1Gallows Pole (Rough Mix)5:17
D2That's The Way (Rough Mix With Dulcimer & Backwards Echo)5:22
D3Jennings Farm Blues (Rough Mix Of All Guitar Overdubs That Day)5:54
D4Key To The Highway / Trouble In Mind (Rough Mix)4:05



Теги товара: Led Zeppelin

Отзывы о товаре Led Zeppelin - Led Zeppelin Iii (Deluxe , Remastered) (0081227964368) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227964368
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.05.2014
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN III
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

Original Album

A1Immigrant Song2:26
A2Friends3:53
A3Celebration Day3:30
A4Since I've Been Loving You7:24
A5Out On The Tiles4:07
B1Gallows Pole4:57
B2Tangerine3:11
B3That's The Way5:37
B4Bron-Y-Aur Stomp4:17
B5Hats Off To (Roy) Harper3:42

Companion Audio

C1The Immigrant Song (Alternate Mix)2:25
C2Friends (Track - No Vocal)3:43
C3Celebration Day (Alternate Mix)3:18
C4Since I've Been Loving You (Rough Mix Of First Recording)7:16
C5Bathroom Sound (Track - No Vocal)4:00
D1Gallows Pole (Rough Mix)5:17
D2That's The Way (Rough Mix With Dulcimer & Backwards Echo)5:22
D3Jennings Farm Blues (Rough Mix Of All Guitar Overdubs That Day)5:54
D4Key To The Highway / Trouble In Mind (Rough Mix)4:05


Теги товара: Led Zeppelin
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Led Zeppelin - Led Zeppelin Iii (Deluxe , Remastered) (0081227964368) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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