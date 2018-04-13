Kings Of Leon - Come Around Sundown (0889854345112) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
COME AROUND SUNDOWN
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 165742
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3 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
COME AROUND SUNDOWN
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kings Of Leon - Come Around Sundown (0889854345112) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The End
|A2
|Radioactive
|A3
|Pyro
|B1
|Mary
|B2
|The Face
|B3
|The Immortals
|C1
|Back Down South
|C2
|Beach Side
|C3
|No Money
|C4
|Pony Up
|D1
|Birthday
|D2
|Mi Amigo
|D3
|Pickup Truck
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
COME AROUND SUNDOWN
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|The End
|A2
|Radioactive
|A3
|Pyro
|B1
|Mary
|B2
|The Face
|B3
|The Immortals
|C1
|Back Down South
|C2
|Beach Side
|C3
|No Money
|C4
|Pony Up
|D1
|Birthday
|D2
|Mi Amigo
|D3
|Pickup Truck
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Kings Of Leon - Come Around Sundown (0889854345112) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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