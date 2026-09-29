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Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations (1955 Recording) (0888750910417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations (1955 Recording) (0888750910417) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Gould, Glenn, Goldberg Variations, Bwv 988 (1955 Recording)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 165629
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations (1955 Recording) (0888750910417) виниловая пластинка

Track List

AVariations 1-1616:25
BVariations 17-3022:05

Отзывы о товаре Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations (1955 Recording) (0888750910417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

AVariations 1-1616:25
BVariations 17-3022:05
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations (1955 Recording) (0888750910417) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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