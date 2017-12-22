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Teodor Currentzis - Tchaikovsky: Symphony N.6 (0889854043513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Teodor Currentzis - Tchaikovsky: Symphony N.6 (0889854043513) виниловая пластинка

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Teodor Currentzis - Tchaikovsky: Symphony N.6 (0889854043513) виниловая пластинка - фото 1
Teodor Currentzis - Tchaikovsky: Symphony N.6 (0889854043513) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.12.2017
Исполнитель
Teodor Currentzis
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: SYMPHONY NO.6 PATHETIQUE
Жанр
Русские композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Teodor Currentzis - Tchaikovsky: Symphony N.6 (0889854043513) виниловая пластинка - фото 1
  • Teodor Currentzis - Tchaikovsky: Symphony N.6 (0889854043513) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 165490
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Classic
Barcode
[0889854043513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.12.2017
Исполнитель
Teodor Currentzis
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: SYMPHONY NO.6 PATHETIQUE
Жанр
Русские композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Teodor Currentzis - Tchaikovsky: Symphony N.6 (0889854043513) виниловая пластинка

Track List

Symphony N? 6 in B minor Op. 74 Pathetique
A1I Adago – Allegro Non Troppo19:41
B1II Allegro Con Grazia7:42
B2III Allegro Molto Vivace8:35
B3IV Finale. Adagio Lamentoso10:21

Отзывы о товаре Teodor Currentzis - Tchaikovsky: Symphony N.6 (0889854043513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Classic
Barcode
[0889854043513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.12.2017
Исполнитель
Teodor Currentzis
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: SYMPHONY NO.6 PATHETIQUE
Жанр
Русские композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

Symphony N? 6 in B minor Op. 74 Pathetique
A1I Adago – Allegro Non Troppo19:41
B1II Allegro Con Grazia7:42
B2III Allegro Molto Vivace8:35
B3IV Finale. Adagio Lamentoso10:21
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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