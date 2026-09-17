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David Bowie - Scary Monsters (And Super Creeps) (0190295842611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - Scary Monsters (And Super Creeps) (0190295842611) виниловая пластинка

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David Bowie - Scary Monsters (And Super Creeps) (0190295842611) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Scary Monsters (And Super Creeps) (0190295842611) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Scary Monsters (And Super Creeps) (0190295842611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
SCARY MONSTERS (AND SUPER CREEPS)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Scary Monsters (And Super Creeps) (0190295842611) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Scary Monsters (And Super Creeps) (0190295842611) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Scary Monsters (And Super Creeps) (0190295842611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 165439
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Коллекция BOWIE, DAVID
filter_none Товар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295842611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
SCARY MONSTERS (AND SUPER CREEPS)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
It's No Game (Part 1), Up The Hill Backwards, Scary Monsters (And Super Creeps), Ashes To Ashes, Fashion, Teenage Wildlife, Scream Like A Baby, Kingdom Come, Because You're Young, It's No Game (Part 2)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Scary Monsters (And Super Creeps) (0190295842611) виниловая пластинка

Track List

A1It's No Game (Part 1)
A2Up The Hill Backwards
A3Scary Monsters (And Super Creeps)
A4Ashes To Ashes
A5Fashion
B1Teenage Wildlife
B2Scream Like A Baby
B3Kingdom Come
B4Because You're Young
B5It's No Game (Part 2)



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре David Bowie - Scary Monsters (And Super Creeps) (0190295842611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295842611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
SCARY MONSTERS (AND SUPER CREEPS)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
It's No Game (Part 1), Up The Hill Backwards, Scary Monsters (And Super Creeps), Ashes To Ashes, Fashion, Teenage Wildlife, Scream Like A Baby, Kingdom Come, Because You're Young, It's No Game (Part 2)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1It's No Game (Part 1)
A2Up The Hill Backwards
A3Scary Monsters (And Super Creeps)
A4Ashes To Ashes
A5Fashion
B1Teenage Wildlife
B2Scream Like A Baby
B3Kingdom Come
B4Because You're Young
B5It's No Game (Part 2)


Теги товара: Progressive Rock
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