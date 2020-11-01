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Чехол Scobe для планшета Apple Ipad Mini Leather Edition, белый

Артикул: 16515
Чехол Scobe для планшета Apple Ipad Mini Leather Edition, белый
1 030 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 16515
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNoname
Тип товараЧехол
Вес, кг0.05
Размеры (ДхШхТ)140x205x12 мм
Цветбелый
Водонепроницаемыйнет
Для планшетовApple iPad mini
Материалкожа
Очень полезный аксессуар, ведь он надежно защищает ваш Apple Ipad Mini от внешних воздействий, грязи, пыли, брызг. Также чехол-книжка Scobe Leather Edition поможет при ударах и падениях, смягчая удары, не позволяя образовываться на корпусе царапинам и потертостям. Кроме того, он будет незаменим при длительной транспортировке устройства.


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Самовывоз невозможен
Чехол Scobe для планшета Apple Ipad Mini Leather Edition, белый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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