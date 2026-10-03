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Защитное стекло для APPLE iPhone 6 Plus (0.33mm 2.5D) купить с доставкой в Москве
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Защитное стекло для APPLE iPhone 6 Plus (0.33mm 2.5D)

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Защитное стекло для APPLE iPhone 6 Plus (0.33mm 2.5D)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 156101
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Защитное стекло для APPLE iPhone 6 Plus (0.33mm 2.5D)
270 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло для APPLE iPhone 6 Plus (0.33mm 2.5D)

Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.

Отзывы о товаре Защитное стекло для APPLE iPhone 6 Plus (0.33mm 2.5D)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло для APPLE iPhone 6 Plus (0.33mm 2.5D) - стоимость товара 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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