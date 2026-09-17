Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K)
Silicon Power Armor A15 оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.0 с пропускной способностью 5 Гб/сек, что в 10 раз превышает пропускную способность интерфейса USB 2.0, что позволяет сократить время при передачи массивных файлов. Silicon Power Armor A15 поддерживает высокую скорость передачи данных до 5Гб/сек и имеет прочный и ударостойкий корпус. Особая внутренняя система защиты диска соответствует военным стандартам США - MIL-STD- 810F 516.5 procedure IV (тест на падение) и оснащена двухступенчатой противоударной технологией. Протестирован на падение продукта непосредственно на бетонный пол (или более твердая поверхность). Функция one-touch backup и программное обеспечение обеспечивают пользователям новый опыт хранения данных, высокий уровень защиты данных и еще большее удобство.
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Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K)
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Видео:
Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Armor A15 2Tb Black-Green (SP020TBPHDA15S3K)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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