Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb Black (SP020TBPHDS03S3K)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb Black (SP020TBPHDS03S3K)
Внешний HDD Silicon Power 2TB Stream [SP020TBPHDS03S3K] – легкий и вместительный накопитель данных. Представлен в изящном, но при этом строгом дизайне. Корпус изделия имеет плавные линии, которые позволили избежать классических углов. Особенность внешнего вида накопителя заключается в создании ощущения наличия дополнительного твердого чехла для жесткого диска, изделие словно вложено в черную папку и бокс. Матовая черная поверхность позволяет избежать следов от пальцев. На нижней стороне предусмотрены 2 резиновые ножки. Корпус выполнен из качественного пластика, за счет использования данного материала вес изделия составляет всего 145 г. HDD Silicon Power 2TB Stream [SP020TBPHDS03S3K] характеризуется быстрой работой с файлами в бесшумном режиме. Подключение к компьютерным устройствам осуществляется через разъем USB 3.0. Объем памяти в 2 TБ позволяет использовать внешний диск в качестве основного или резервного хранилища данных.
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Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb Black (SP020TBPHDS03S3K)
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Видео:
Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb Black (SP020TBPHDS03S3K)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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