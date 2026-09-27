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Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W)

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Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W) - фото 1
Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W) - фото 2
Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W) - фото 3
Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W) - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W) - фото 2
  • Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W) - фото 3
  • Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 153895
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х7
Вес, г.
330

Описание товара Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W)

Внешний HDD Silicon Power 2TB Stream – легкий и вместительный накопитель данных. Представлен в изящном, но при этом строгом дизайне. Корпус изделия имеет плавные линии, которые позволили избежать классических углов. Особенность внешнего вида накопителя заключается в создании ощущения наличия дополнительного твердого чехла для жесткого диска, изделие словно вложено в белую папку и бокс. Матовая черная поверхность позволяет избежать следов от пальцев. На нижней стороне предусмотрены 2 резиновые ножки. Корпус выполнен из качественного пластика, за счет использования данного материала вес изделия составляет всего 145 г. HDD Silicon Power 2TB Stream характеризуется быстрой работой с файлами в бесшумном режиме. Подключение к компьютерным устройствам осуществляется через разъем USB 3.0. Объем памяти в 2 TБ позволяет использовать внешний диск в качестве основного или резервного хранилища данных.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W)

Видеообзор Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W)
 



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD Silicon Power 2TB Stream – легкий и вместительный накопитель данных. Представлен в изящном, но при этом строгом дизайне. Корпус изделия имеет плавные линии, которые позволили избежать классических углов. Особенность внешнего вида накопителя заключается в создании ощущения наличия дополнительного твердого чехла для жесткого диска, изделие словно вложено в белую папку и бокс. Матовая черная поверхность позволяет избежать следов от пальцев. На нижней стороне предусмотрены 2 резиновые ножки. Корпус выполнен из качественного пластика, за счет использования данного материала вес изделия составляет всего 145 г. HDD Silicon Power 2TB Stream характеризуется быстрой работой с файлами в бесшумном режиме. Подключение к компьютерным устройствам осуществляется через разъем USB 3.0. Объем памяти в 2 TБ позволяет использовать внешний диск в качестве основного или резервного хранилища данных.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W)

Видеообзор Внешний HDD Silicon Power Stream S03 2Tb White (SP020TBPHDS03S3W)
 


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0
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