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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|ACV
|Тип товара
|Видеорегистраторы
|Угол обзора
|100°
|Возможность записи события в отдельный файл
|есть
|Режим записи
|циклическая
|Наличие экрана
|есть
|Наличие радар детектора
|нет
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Наличие GPS
|нет
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1920x1080
|Конструкция
|держателем на лобовое стекло
|Кол-во камер
|1
|Длительность разрыва записи
|нет
|Диагональ экрана, дюйм
|2
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Наличие встроенного микрофона
|да
|Состояние товара
|новый
|Длина, см
|9.5
|Высота, см
|3
|Вес, кг
|0.11
Видеорегистратор ACV Q5 Lite позволяет фиксировать на видео события, происходящие во время дорожного движения. За счет компактных размеров и складной конструкции прибор занимает минимум места на лобовом стекле и не мешает обзору во время движения. Он выдает четкое видео высокого качества в формате Full HD с разрешением 1920x1080. Видеорегистратор ACV Q5 Lite записывает качественное видео в темное время суток за счет режима ночной съемки.
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