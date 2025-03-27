Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 151362
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
серебристый
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD-RW
6x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
нет
Время доступа BD
нет
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
13.6
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х3
Вес, г.
300
Описание товара Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS)
Ультрасовременный внешний привод может похвастаться стильным минималистским дизайном корпуса, выполненным в благородном серебристом цвете. Представленное устройство изготовлено и разработано популярным брендом Asus, профиль которого – производство высококачественного мультимедийного оборудования приятного в использовании.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
серебристый
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Развернуть
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD-RW
6x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
нет
Время доступа BD
нет
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
13.6
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Ультрасовременный внешний привод может похвастаться стильным минималистским дизайном корпуса, выполненным в благородном серебристом цвете. Представленное устройство изготовлено и разработано популярным брендом Asus, профиль которого – производство высококачественного мультимедийного оборудования приятного в использовании.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения
Достоинства:
Комментарий:
Отличный компактный привод. Главное прожигает М-диск.Читает всё. И даже Букварь!
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам, упакован качественно, работает…
Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный компактный привод. Главное прожигает М-диск.Читает всё. И даже Букварь!
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам, упакован качественно, работает…