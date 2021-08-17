Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
THE BATTLE RAGES ON
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 151170
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854384517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
THE BATTLE RAGES ON
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Battle Rages On, Lick It Up, Anya, Talk About Love, Time To Kill, Ramshackle Man, A Twist In The Tale, Nasty Piece Of Work, Solitaire, One Man's Meat.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Battle Rages On
|5:48
|A2
|Lick It Up
|3:50
|A3
|Anya
|6:28
|A4
|Talk About Love
|4:05
|A5
|Time To Kill
|5:44
|B1
|Ramshackle Man
|5:32
|B2
|A Twist In The Tale
|4:12
|B3
|Nasty Piece Of Work
|4:34
|B4
|Solitare
|4:35
|B5
|One Man's Meat
|4:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Deep Purple
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854384517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
THE BATTLE RAGES ON
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Battle Rages On, Lick It Up, Anya, Talk About Love, Time To Kill, Ramshackle Man, A Twist In The Tale, Nasty Piece Of Work, Solitaire, One Man's Meat.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|The Battle Rages On
|5:48
|A2
|Lick It Up
|3:50
|A3
|Anya
|6:28
|A4
|Talk About Love
|4:05
|A5
|Time To Kill
|5:44
|B1
|Ramshackle Man
|5:32
|B2
|A Twist In The Tale
|4:12
|B3
|Nasty Piece Of Work
|4:34
|B4
|Solitare
|4:35
|B5
|One Man's Meat
|4:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Deep Purple
Достоинства:
Плотный, глянцевый внешний конверт, отличгая полиграфия. Внутренний бумажный с антистачичнской вставкой. Винил 180 грамм. Отличный звук.
Недостатки:
Не выявил.
Комментарий:
Последняя совместная работа "Звездного" состава.
Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка
Достоинства:
Плотный, глянцевый внешний конверт, отличгая полиграфия. Внутренний бумажный с антистачичнской вставкой. Винил 180 грамм. Отличный звук.
Недостатки:
Не выявил.
Комментарий:
Последняя совместная работа "Звездного" состава.