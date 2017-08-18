Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.08.2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
LEGEND OF THE WU TANG
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 150670
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Коллекция WU-TANG CLAN
Коллекция WU-TANG CLAN
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.08.2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
LEGEND OF THE WU TANG
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка
Track List
|A1
|C.R.E.A.M
|A2
|Method Man (Skunk Mix)
|A3
|Protect Ya Neck (Bloody Version)
|A4
|Wu-Tang Clan Ain't Nuthing Ta F' Wit
|B1
|Can It Be All So Simple
|B2
|Shame On A Nigga
|B3
|Da Mystery Of Chessboxin'
|B4
|Reunited
|C1
|It's Yourz
|C2
|Triumph (Feat. Cappadonna)
|C3
|Gravel Pit
|C4
|Protect Ya Neck (The Jump Off)
|D1
|Sucker M.C's
|D2
|Uzi (Pinky Ring)
|D3
|Shaolin Worldwide
|D4
|Diesel (Feat. Rza, Method Man, U-God, Raekwon And Ol' Dirty)
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.08.2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
LEGEND OF THE WU TANG
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|C.R.E.A.M
|A2
|Method Man (Skunk Mix)
|A3
|Protect Ya Neck (Bloody Version)
|A4
|Wu-Tang Clan Ain't Nuthing Ta F' Wit
|B1
|Can It Be All So Simple
|B2
|Shame On A Nigga
|B3
|Da Mystery Of Chessboxin'
|B4
|Reunited
|C1
|It's Yourz
|C2
|Triumph (Feat. Cappadonna)
|C3
|Gravel Pit
|C4
|Protect Ya Neck (The Jump Off)
|D1
|Sucker M.C's
|D2
|Uzi (Pinky Ring)
|D3
|Shaolin Worldwide
|D4
|Diesel (Feat. Rza, Method Man, U-God, Raekwon And Ol' Dirty)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Wu-Tang Clan - Legend Of The Wu-Tang (0889854384111) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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