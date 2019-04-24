Рюкзак Canon Custom Gadget Bag 300EG

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|Бренд
|Canon
|Тип товара
|Фоторюкзаки
|Вес, кг
|0.8
|Вместимость
|дополнительный объектив
|Габариты (ВхШхГ), см
|34x21x13
|Дождевик
|нет
|Защита от воды
|есть
|Количество лямок
|1
|Материал
|текстиль
|Цвет
|черный
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24.04.2019
1. Размеры и вес. Она маленькая и легкая 2. Регулируемые деления 3. Очень удобный, мягкий и широкий ремень 4. Водонепроницаемый материал
Недостатки:
Хотелось бы иметь отдельный карман на молнии для мелочей, документов и пр.
Комментарий:
Очень удобная сумка, которую можно использовать как для фотоаппарата, так и просто в повседневной жизни. Места в ней достаточно, перегородки отсеков на липучках.
14.07.2018
Качество. Хороший внешний вид. Удобство ношения.
Недостатки:
Размер как говорится "только-только"
Комментарий:
Рюкзак очень хорошо сделан, но не велик (хотя для меня самое то). Внутри помещается вспышка, тушка Canon 600d вместе с объективом 24-105 (в сборе) и вообщем-то всё. Хотя место еще есть для небольшого объектива к примеру. Всё плотно застегивается, внутри не болтается. Кармашек-сумочка, что пристегивается на ремне, хорошо подходит для мелочевки. Удобно доставать фот, не снимая рюкзака, а перевернув его вперед.
14.07.2018
Лёгкий и удобный. Можно свернуть и засунуть в багаж.
Материал достаточно качественный и не выглядит дешево, как мне показалось по фото.
Цена просто супер. Попутно я купил Lowepro Slingshot Edge 250 AW, который гораздо дороже, в результате, пользуюсь только этим EOS рюкзаком. Ношу 6D, 24-105 mm с надетой блендой. Остаётся место для документов, ключей, аккумулятора 10 тыс мАн. и т.д.
Недостатки:
пока не нашёл.
14.07.2018
1. Размеры и вес. Она маленькая и легкая
2. Регулируемые деления
3. Очень удобный, мягкий и широкий ремень
4. Водонепроницаемый материал
Недостатки:
Хотелось бы иметь отдельный карман на молнии для мелочей, документов и пр.
Комментарий:
Очень удобная сумка, которую можно использовать как для фотоаппарата, так и просто в повседневной жизни. Места в ней достаточно, перегородки отсеков на липучках.
Вмещает в себя olympus с бат. ручкой и объективом, плюс парочку запасных объективов и всякую мелочь с документами.