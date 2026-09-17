Машинка Bruder Погрузчик колёсный CAT Telehandler с телескопическим ковшом
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%2 910 руб. 7 004 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 144384
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинка
Возраст
от 3 лет
Мультфильм
нет
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
10
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
игрушка, упаковка
Высота, см
39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х16х10
Вес, г.
500
Описание товара Машинка Bruder Погрузчик колёсный CAT Telehandler с телескопическим ковшом
Погрузчик колесный подходит для любых работ в любое время года и для любых условий. Можно сказать машина на все руки. Небольшие размеры машины в сочетании с маневренностью, и легким управлением делают погрузчик просто необходимым при любых видах строительных и земляных работ. Когда дело доходит до разгрузки больших масс земли, или загрузки товара на поддонах, погрузчик просто незаменим. Высота ковша регулируется, угол наклона также можно менять.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинка
Возраст
от 3 лет
Мультфильм
нет
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
10
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
игрушка, упаковка
Развернуть
Высота, см
39
Страна производитель
Китай
Погрузчик колесный подходит для любых работ в любое время года и для любых условий. Можно сказать машина на все руки. Небольшие размеры машины в сочетании с маневренностью, и легким управлением делают погрузчик просто необходимым при любых видах строительных и земляных работ. Когда дело доходит до разгрузки больших масс земли, или загрузки товара на поддонах, погрузчик просто незаменим. Высота ковша регулируется, угол наклона также можно менять.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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