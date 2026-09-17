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Wu-Tang Clan - Wu-Tang Forever (0889854179410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wu-Tang Clan - Wu-Tang Forever (0889854179410) виниловая пластинка

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Wu-Tang Clan - Wu-Tang Forever (0889854179410) виниловая пластинка - фото 1
Wu-Tang Clan - Wu-Tang Forever (0889854179410) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
WU TANG FOREVER
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wu-Tang Clan - Wu-Tang Forever (0889854179410) виниловая пластинка - фото 1
  • Wu-Tang Clan - Wu-Tang Forever (0889854179410) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 143582
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Коллекция WU-TANG CLAN
filter_none Товар входит в коллекцию WU-TANG CLAN

Коллекция WU-TANG CLAN


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854179410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
WU TANG FOREVER
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Wu-Revolution - Wu-Tang Clan feat. Poppa Wu and Uncle Pete, Reunited, For Heavens Sake - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, Cash Still Rules / Scary Hours (Still Don't Nothing Move but the Money), Visionz, As High As Wu-Tang Get, Severe Punishment, Older Gods, Maria - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, A Better Tomorrow, It's Yourz, Intro, Triumph - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, Impossible - Wu-Tang Clan feat. Tekitha, Little Ghetto Boys - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, Deadly Melody - Wu-Tang Clan fea
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wu-Tang Clan - Wu-Tang Forever (0889854179410) виниловая пластинка

Track List

A1Wu-Revolution6:17
A2Reunited5:23
B1For Heavens Sake4:13
B2Cash Still Rules/Scary Hours (Still Don't Nothing Move But The Money)3:06
B3Visionz3:09
C1As High As Wu-Tang Gets2:39
C2Severe Punishment4:49
C3Older Gods3:07
D1Maria2:34
D2A Better Tommorrow4:58
D3It's Yourz4:15
E1Intro2:05
E2Triumph5:38
E3Impossible4:28
E4Little Ghetto Boys4:31
F1Deadly Melody4:03
F2The City4:07
F3The Projects3:15
F4Bells Of War5:12
G1The M.G.M.2:39
G2Dog Sh*t2:39
G3Duck Seazon5:20
G4Hellz Wind Staff4:52
H1Heaterz4:19
H2Black Shampoo3:50
H3Second Coming4:35
H4The Closing2:43

Отзывы о товаре Wu-Tang Clan - Wu-Tang Forever (0889854179410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854179410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
WU TANG FOREVER
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Wu-Revolution - Wu-Tang Clan feat. Poppa Wu and Uncle Pete, Reunited, For Heavens Sake - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, Cash Still Rules / Scary Hours (Still Don't Nothing Move but the Money), Visionz, As High As Wu-Tang Get, Severe Punishment, Older Gods, Maria - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, A Better Tomorrow, It's Yourz, Intro, Triumph - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, Impossible - Wu-Tang Clan feat. Tekitha, Little Ghetto Boys - Wu-Tang Clan feat. CappaDonna, Deadly Melody - Wu-Tang Clan fea
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Wu-Revolution6:17
A2Reunited5:23
B1For Heavens Sake4:13
B2Cash Still Rules/Scary Hours (Still Don't Nothing Move But The Money)3:06
B3Visionz3:09
C1As High As Wu-Tang Gets2:39
C2Severe Punishment4:49
C3Older Gods3:07
D1Maria2:34
D2A Better Tommorrow4:58
D3It's Yourz4:15
E1Intro2:05
E2Triumph5:38
E3Impossible4:28
E4Little Ghetto Boys4:31
F1Deadly Melody4:03
F2The City4:07
F3The Projects3:15
F4Bells Of War5:12
G1The M.G.M.2:39
G2Dog Sh*t2:39
G3Duck Seazon5:20
G4Hellz Wind Staff4:52
H1Heaterz4:19
H2Black Shampoo3:50
H3Second Coming4:35
H4The Closing2:43
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Отзывы


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