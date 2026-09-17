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Notorious B.I.G. - Life After Death (0081227960704) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Notorious B.I.G. - Life After Death (0081227960704) виниловая пластинка

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Notorious B.I.G. - Life After Death (0081227960704) виниловая пластинка - фото 1
Notorious B.I.G. - Life After Death (0081227960704) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
LIFE AFTER DEATH
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Notorious B.I.G. - Life After Death (0081227960704) виниловая пластинка - фото 1
  • Notorious B.I.G. - Life After Death (0081227960704) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 143564
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Коллекция NOTORIOUS B.I.G., THE
filter_none Товар входит в коллекцию NOTORIOUS B.I.G., THE

Коллекция NOTORIOUS B.I.G., THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227960704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
LIFE AFTER DEATH
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Life After Death Intro, Somebody's Gotta Die, Hypnotize, Kick In The Door, Fuck You Tonight, Last Day, I Love The Dough, What's Beef, B.i.g. Interlude, Mo Money Mo Problems, Niggas Bleed, I Gotta Story To Tell, Notorious Thugs, Miss U, Another, Going Back To Cali, Ten Crack Commandments, Playa Hater, Nasty Boy, Sky's The Limit, The World Is Filled, My Downfall, Long Kiss Goodnight, You're Nobody (Til Somebody Kills You)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Notorious B.I.G. - Life After Death (0081227960704) виниловая пластинка

Track List

A1Life After Death Intro
A2Somebody's Gotta Die
A3Hypnotize
A4Kick In The Door
B1Fuck You Tonight
B2Last Day
B3I Love The Dough
B4What's Beef?
C1B.I.G. Interlude
C2Mo Money Mo Problems
C3Niggas Bleed
C4I Gotta Story To Tell
D1Notorious Thugs
D2Miss U
D3Another
D4Going Back To Cali
E1Ten Crack Commandments
E2Playa Hater
E3Nasty Boy
E4Sky's The Limit
F1The World Is Filled...
F2My Downfall
F3Long Kiss Goodnight
F4You're Nobody (Til Somebody Kills You)

Отзывы о товаре Notorious B.I.G. - Life After Death (0081227960704) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227960704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
LIFE AFTER DEATH
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Life After Death Intro, Somebody's Gotta Die, Hypnotize, Kick In The Door, Fuck You Tonight, Last Day, I Love The Dough, What's Beef, B.i.g. Interlude, Mo Money Mo Problems, Niggas Bleed, I Gotta Story To Tell, Notorious Thugs, Miss U, Another, Going Back To Cali, Ten Crack Commandments, Playa Hater, Nasty Boy, Sky's The Limit, The World Is Filled, My Downfall, Long Kiss Goodnight, You're Nobody (Til Somebody Kills You)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Life After Death Intro
A2Somebody's Gotta Die
A3Hypnotize
A4Kick In The Door
B1Fuck You Tonight
B2Last Day
B3I Love The Dough
B4What's Beef?
C1B.I.G. Interlude
C2Mo Money Mo Problems
C3Niggas Bleed
C4I Gotta Story To Tell
D1Notorious Thugs
D2Miss U
D3Another
D4Going Back To Cali
E1Ten Crack Commandments
E2Playa Hater
E3Nasty Boy
E4Sky's The Limit
F1The World Is Filled...
F2My Downfall
F3Long Kiss Goodnight
F4You're Nobody (Til Somebody Kills You)
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