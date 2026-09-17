Парктроник ParkMaster 238 Silver (для переднего и заднего бампера)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парковочный датчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 141367
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Диаметр датчика
18.8
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
8
Максимальное детектируемое расстояние
1.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.3
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Тип крепления
винт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х8
Вес, кг.
1.65
Описание товара Парктроник ParkMaster 238 Silver (для переднего и заднего бампера)
Функция самодиагностики датчиков, регулировка высоты установки датчиков (от 45см до 65см), функция запоминания выносных элементов автомобиля (для машин с фаркопом или внешним запасным колесом), функция изменения минимального расстояния реагирования на препятствия.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Диаметр датчика
18.8
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
8
Максимальное детектируемое расстояние
1.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.3
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Тип крепления
винт
Страна производитель
Китай
Функция самодиагностики датчиков, регулировка высоты установки датчиков (от 45см до 65см), функция запоминания выносных элементов автомобиля (для машин с фаркопом или внешним запасным колесом), функция изменения минимального расстояния реагирования на препятствия.
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