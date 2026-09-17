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Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (0603497911127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (0603497911127) виниловая пластинка

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Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (0603497911127) виниловая пластинка - фото 1
Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (0603497911127) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (0603497911127) виниловая пластинка - фото 1
  • Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (0603497911127) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 140205
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Коллекция FRANKLIN, ARETHA
filter_none Товар входит в коллекцию FRANKLIN, ARETHA

Коллекция FRANKLIN, ARETHA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (0603497911127) виниловая пластинка

Track List

A1Respect2:26
A2Drown In My Own Tears4:00
A3I Never Loved A Man (The Way I Love You)2:47
A4Soul Serenade2:30
A5Don't Let Me Lose This Dream2:22
A6Baby, Baby, Baby2:48
B1Dr. Feelgood3:18
B2Good Times2:05
B3Do Right Woman - Do Right Man3:15
B4Save Me2:20
B5A Change Is Gonna Come4:15

Отзывы о товаре Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (0603497911127) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1Respect2:26
A2Drown In My Own Tears4:00
A3I Never Loved A Man (The Way I Love You)2:47
A4Soul Serenade2:30
A5Don't Let Me Lose This Dream2:22
A6Baby, Baby, Baby2:48
B1Dr. Feelgood3:18
B2Good Times2:05
B3Do Right Woman - Do Right Man3:15
B4Save Me2:20
B5A Change Is Gonna Come4:15
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (0603497911127) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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