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Stevie Ray Vaughan & Double Trouble - Texas Flood (0889853754212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stevie Ray Vaughan & Double Trouble - Texas Flood (0889853754212) виниловая пластинка

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Stevie Ray Vaughan &amp; Double Trouble - Texas Flood (0889853754212) виниловая пластинка - фото 1
Stevie Ray Vaughan &amp; Double Trouble - Texas Flood (0889853754212) виниловая пластинка - фото 2
Stevie Ray Vaughan &amp; Double Trouble - Texas Flood (0889853754212) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.02.2017
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
TEXAS FLOOD
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stevie Ray Vaughan &amp; Double Trouble - Texas Flood (0889853754212) виниловая пластинка - фото 1
  • Stevie Ray Vaughan &amp; Double Trouble - Texas Flood (0889853754212) виниловая пластинка - фото 2
  • Stevie Ray Vaughan &amp; Double Trouble - Texas Flood (0889853754212) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 140133
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stevie Ray Vaughan & Double Trouble - Texas Flood (0889853754212) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.02.2017
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
TEXAS FLOOD
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stevie Ray Vaughan & Double Trouble - Texas Flood (0889853754212) виниловая пластинка

Track List

A1Love Struck Baby
A2Pride And Joy
A3Texas Flood
A4Tell Me
A5Testify
B1Rude Mood
B2Mary Had A Little Lamb
B3Dirty Pool
B4I'm Cryin'
B5Lenny

Отзывы о товаре Stevie Ray Vaughan & Double Trouble - Texas Flood (0889853754212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.02.2017
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
TEXAS FLOOD
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Love Struck Baby
A2Pride And Joy
A3Texas Flood
A4Tell Me
A5Testify
B1Rude Mood
B2Mary Had A Little Lamb
B3Dirty Pool
B4I'm Cryin'
B5Lenny
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stevie Ray Vaughan & Double Trouble - Texas Flood (0889853754212) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3860 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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