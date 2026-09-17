Ed Sheeran - ? (Divide) (Deluxe) (45 RPM) (0190295859015) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
?
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 140010
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295859015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
?
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Eraser, Castle On The Hill, Dive, Shape Of You, Perfect, Galway Girl, Happier, New Man, Hearts Don't Break Around Here, What Do I Know, How Would You Feel (Paean), Supermarket Flowers, Barcelona, Bibia Be Ye Ye, Nancy Mulligan, Save Myself
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ed Sheeran - ? (Divide) (Deluxe) (45 RPM) (0190295859015) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Eraser
|3:46
|A2
|Castle On The Hill
|4:21
|A3
|Dive
|3:57
|A4
|Shape Of You
|3:51
|B1
|Perfect
|4:22
|B2
|Galway Girl
|2:49
|B3
|Happier
|3:26
|B4
|New Man
|3:07
|C1
|Hearts Don't Break Around Here
|4:07
|C2
|What Do I Know?
|3:55
|C3
|How Would You Feel (Paean)
|4:38
|C4
|Supermarket Flowers
|3:37
|D1
|Barcelona
|3:09
|D2
|Bibia Be Ye Ye
|2:54
|D3
|Nancy Mulligan
|2:56
|D4
|Save Myself
|4:04
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295859015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
?
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Eraser, Castle On The Hill, Dive, Shape Of You, Perfect, Galway Girl, Happier, New Man, Hearts Don't Break Around Here, What Do I Know, How Would You Feel (Paean), Supermarket Flowers, Barcelona, Bibia Be Ye Ye, Nancy Mulligan, Save Myself
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Eraser
|3:46
|A2
|Castle On The Hill
|4:21
|A3
|Dive
|3:57
|A4
|Shape Of You
|3:51
|B1
|Perfect
|4:22
|B2
|Galway Girl
|2:49
|B3
|Happier
|3:26
|B4
|New Man
|3:07
|C1
|Hearts Don't Break Around Here
|4:07
|C2
|What Do I Know?
|3:55
|C3
|How Would You Feel (Paean)
|4:38
|C4
|Supermarket Flowers
|3:37
|D1
|Barcelona
|3:09
|D2
|Bibia Be Ye Ye
|2:54
|D3
|Nancy Mulligan
|2:56
|D4
|Save Myself
|4:04
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Ed Sheeran - ? (Divide) (Deluxe) (45 RPM) (0190295859015) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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