Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Супер цена Распродажа Чехол Deppa Very Case 83100 для Samsung Galaxy S4 (белый/красный)

Чехол Deppa Very Case 83100 для Samsung Galaxy S4 (белый/красный)

Артикул: 13953
  • Чехол Very Case и защитная пленка для Samsung Galaxy S4, белый;красный, Deppa - фото 1
  • Чехол Very Case и защитная пленка для Samsung Galaxy S4, белый;красный, Deppa - фото 2
Чехол Very Case и защитная пленка для Samsung Galaxy S4, белый;красный, Deppa - фото 1
Чехол Very Case и защитная пленка для Samsung Galaxy S4, белый;красный, Deppa - фото 2
99 руб. 
Купить
Артикул: 13953
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSamsung
Тип товараЧехол
Вес, кг0.03
Высота, см0.9
Длина, см12.4
Ширина, см6.13
Тип чехла – накладка. Изготовлен из пластика. Защищает заднюю панель от пыли, грязи, влаги и механических повреждений. Цвет – белый с красным.


Смотрите также: Распродажа.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Чехол Deppa Very Case 83100 для Samsung Galaxy S4 (белый/красный) – стоимость товара 99 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...