OST - Requiem For A Dream (Clint Mansell Feat. Kronos Quartet) (0075597947298) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Clint Mansell Featuring Kronos Quartet
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 138575
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Характеристики
Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Clint Mansell Featuring Kronos Quartet
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Requiem For A Dream (Clint Mansell Feat. Kronos Quartet) (0075597947298) виниловая пластинка
Разовое лимитированное издание эксклюзивно для Record Store Day знаменитого саундтрека к фильму «Реквием по мечте» Даррена Аронофски. Первоначально выпущенный в 2000 году, саундтрек впервые выходит на виниле! Ремастированное издание на двойном 180-граммовом виниле, с двумя бонусными трекам.
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Clint Mansell Featuring Kronos Quartet
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Разовое лимитированное издание эксклюзивно для Record Store Day знаменитого саундтрека к фильму «Реквием по мечте» Даррена Аронофски. Первоначально выпущенный в 2000 году, саундтрек впервые выходит на виниле! Ремастированное издание на двойном 180-граммовом виниле, с двумя бонусными трекам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Requiem For A Dream (Clint Mansell Feat. Kronos Quartet) (0075597947298) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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