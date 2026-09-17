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Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка

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Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 1
Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 2
Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 3
Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 4
Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 5
Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 6
Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 7
Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 8
Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 9
Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 10
Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Daryl Hall, John Oates
Альбом (сингл)
The Very Best
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 1
  • Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 2
  • Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 3
  • Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 4
  • Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 5
  • Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 6
  • Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 7
  • Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 8
  • Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 9
  • Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 10
  • Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138458
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853309719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Daryl Hall, John Oates
Альбом (сингл)
The Very Best
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Sara Smile, Rich Girl, It's A Laugh (Single Version), Wait For Me, You've Lost That Lovin' Feeling, Kiss On My List, You Make My Dreams, Private Eyes, I Can't Go For That (No Can Do), Did It In A Minute, Maneater, One On One, Family Man, Say It Isn't So, Adult Education (Promotional 12"), Out Of Touch (Single Version), Method Of Modern Love, Some Things Are Better Left Unsaid
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка

Track List

A1Sara Smile3:07
A2Rich Girl2:23
A3It's A Laugh (Single Version)3:38
A4Wait For Me3:59
A5You've Lost That Lovin' Feeling4:36
B1Kiss On My List3:48
B2You Make My Dreams3:10
B3Private Eyes3:29
B4I Can't Go For That (No Can Do)5:07
B5Did It In A Minute3:37
C1Maneater4:34
C2One On One4:28
C3Family Man3:25
C4Say It Isn't So4:17
D1Adult Education (Promotional 12")4:34
D2Out Of Touch (Single Version)3:55
D3Method Of Modern Love5:27
D4Some Things Are Better Left Unsaid5:23



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853309719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Daryl Hall, John Oates
Альбом (сингл)
The Very Best
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Sara Smile, Rich Girl, It's A Laugh (Single Version), Wait For Me, You've Lost That Lovin' Feeling, Kiss On My List, You Make My Dreams, Private Eyes, I Can't Go For That (No Can Do), Did It In A Minute, Maneater, One On One, Family Man, Say It Isn't So, Adult Education (Promotional 12"), Out Of Touch (Single Version), Method Of Modern Love, Some Things Are Better Left Unsaid
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Sara Smile3:07
A2Rich Girl2:23
A3It's A Laugh (Single Version)3:38
A4Wait For Me3:59
A5You've Lost That Lovin' Feeling4:36
B1Kiss On My List3:48
B2You Make My Dreams3:10
B3Private Eyes3:29
B4I Can't Go For That (No Can Do)5:07
B5Did It In A Minute3:37
C1Maneater4:34
C2One On One4:28
C3Family Man3:25
C4Say It Isn't So4:17
D1Adult Education (Promotional 12")4:34
D2Out Of Touch (Single Version)3:55
D3Method Of Modern Love5:27
D4Some Things Are Better Left Unsaid5:23


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daryl Hall; John Oates - The Very Best (coloured) (0889853309719) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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