Мотопомпа для сильнозагрязненной воды Fubag PG 950 T
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Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137449
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х50х50
Вес, кг.
43
Описание товара Мотопомпа для сильнозагрязненной воды Fubag PG 950 T
Мотопомпа, которая не боится грязной воды, что позволяет использовать ее для осушения различных водоемов в том числе и пожарных водоемов, в садоводствах и фермерских хозяйствах. Мотопомпа способна перекачивать воду с частицами до 30 мм в диаметре
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Мотопомпа, которая не боится грязной воды, что позволяет использовать ее для осушения различных водоемов в том числе и пожарных водоемов, в садоводствах и фермерских хозяйствах. Мотопомпа способна перекачивать воду с частицами до 30 мм в диаметре
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Мотопомпа для сильнозагрязненной воды Fubag PG 950 T - этот товар вы можете купить по цене 32300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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