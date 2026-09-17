Мотопомпа для загрязненной воды Fubag PTH 600 ST
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Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 810 руб.
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45 360 руб.
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Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137447
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х45х40
Вес, кг.
14
Описание товара Мотопомпа для загрязненной воды Fubag PTH 600 ST
Подходит для сезонных работ в сельском хозяйстве, на большом приусадебном участке. Она выполнена из прочных материалов с усиленной конструкцией рамы, это гарантирует продолжительный срок службы и надежную работу агрегата. Используется для перекачки загрязненной воды с содержанием твердых частиц диаметром до 8 мм. Агрегат оборудован мощным двигателем HONDA GX120, который обеспечивает высокую производительность.
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Подходит для сезонных работ в сельском хозяйстве, на большом приусадебном участке. Она выполнена из прочных материалов с усиленной конструкцией рамы, это гарантирует продолжительный срок службы и надежную работу агрегата. Используется для перекачки загрязненной воды с содержанием твердых частиц диаметром до 8 мм. Агрегат оборудован мощным двигателем HONDA GX120, который обеспечивает высокую производительность.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Мотопомпа для загрязненной воды Fubag PTH 600 ST - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 46810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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