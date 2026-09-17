Мотопомпа бензиновая Fubag PG 600 для чистой воды
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Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137445
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Характеристики
Вес, кг.
26.5
Описание товара Мотопомпа бензиновая Fubag PG 600 для чистой воды
Агрегат бытового класса, который используется для набора чистой воды для полива или для наполнения резервуаров. Мотопомпа FUBAG PG 600 отлично подойдет для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах, а также для быстрого удаления воды из подвальных помещений или погребов в период весеннего половодья. Экономичный бензиновый двигатель обеспечивает стабильную работу насоса. Максимальный размер твердых включений в перекачиваемой жидкости не должен превышать 4 мм. Малые габариты и вес позволяют транспортировать агрегат в легковом автомобиле. Материал лопаток - металл.
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Агрегат бытового класса, который используется для набора чистой воды для полива или для наполнения резервуаров. Мотопомпа FUBAG PG 600 отлично подойдет для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах, а также для быстрого удаления воды из подвальных помещений или погребов в период весеннего половодья. Экономичный бензиновый двигатель обеспечивает стабильную работу насоса. Максимальный размер твердых включений в перекачиваемой жидкости не должен превышать 4 мм. Малые габариты и вес позволяют транспортировать агрегат в легковом автомобиле. Материал лопаток - металл.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Мотопомпа бензиновая Fubag PG 600 для чистой воды - этот товар вы можете купить по цене 19230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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