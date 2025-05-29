Пожарная машина Bruder MAN с лестницей и помпой с модулем со световыми и звуковыми эффектами
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Пожарная машина Bruder MAN с лестницей и помпой с модулем со световыми и звуковыми эффектами
Машинка Bruder Пожарная 02-771 MAN выполнена с высокой степенью детализации. В точности повторяет пожарную машину, способна поднимать и выдвигать лестницу и даже тушить "пожар" настоящей водой. Вода, наливаемая через специальное отверстие в бак, поступает в пожарный рукав а затем к брандспойту. Игрушка оборудована проблесковым маячком, звуковой модуль издает звуки двигателя и сирены. Машинка Bruder Пожарная 02-771 MAN без сомнения понравится всем любителям моделей спецтехники.
Особенности и преимущества:
- Масштаб игрушки - 1:16;
- Лестница телескопическая, подъемная;
- В автоцистерну можно залить воды и тушить "пожар" с помощью брандспойта;
- Звуковой и световой модули добавляют реалистичности к игре;
- Работа машины осуществляется от двух мизинчиковых батареек.
Комплектация:
- Машинка Bruder Пожарная 02-771 MAN;
- Батарейка ААА (2 шт.);
- Упаковка.
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Машинка Bruder Пожарная 02-771 MAN выполнена с высокой степенью детализации. В точности повторяет пожарную машину, способна поднимать и выдвигать лестницу и даже тушить "пожар" настоящей водой. Вода, наливаемая через специальное отверстие в бак, поступает в пожарный рукав а затем к брандспойту. Игрушка оборудована проблесковым маячком, звуковой модуль издает звуки двигателя и сирены. Машинка Bruder Пожарная 02-771 MAN без сомнения понравится всем любителям моделей спецтехники.
Особенности и преимущества:
- Масштаб игрушки - 1:16;
- Лестница телескопическая, подъемная;
- В автоцистерну можно залить воды и тушить "пожар" с помощью брандспойта;
- Звуковой и световой модули добавляют реалистичности к игре;
- Работа машины осуществляется от двух мизинчиковых батареек.
Комплектация:
- Машинка Bruder Пожарная 02-771 MAN;
- Батарейка ААА (2 шт.);
- Упаковка.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро,упаковано на 100%,в дополнительной упаковке ,с человечком,наклейками.Все супер.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ ехал со склада продавца, в дополнительной упаковке, поэтому и коробка от производителя в идеальном состоянии (кому важно для подарка). Машинка также и все детали на месте и в целости. Невероятно функциональная и стоит своих денег, как и все товары bruder. Такими игрушками интересно играть даже взрослым. Очень приятно было обнаружить подарок от продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Дарили четырехлетке на ДР четыре разных Брудера. Этот номер 2 в рейтинге после полицейского пикапа. Офигенные игрушки. Как настоящие машины. И живучие! Стоят каждого рубля.
Достоинства:
Комментарий:
Дети в восторге! Чудесная машина
Достоинства:
Комментарий:
Подарок сыну на 3 года. Очень нравится и детям и взрослым. В пользовании уже 2 месяца, и на улицу брали, и дома активно играют, всё в отличном состоянии. В детских магазинах есть похожая машина, чуть дешевле, но по качеству сильно уступает. Поэтому лучше переплатить и игрушка будет радовать долгое время. Размер идеальный, не сильно огромная, но и не маленькая. Будет покупать еще эту серию. Единственный минус это конечно цена))
Достоинства:
Комментарий:
Идеальный подарок для малыша 2-3х лет, отличное качество,
Достоинства:
Комментарий:
Отличный подарок на др! Дети в восторге Машина крупная, хорошие приятные на ощупь колеса. Можно наливать воду и поливать из шланга!
Достоинства:
Комментарий:
Цена соответствует качеству. Очень понравилась машина, ребенок играет с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует ожиданиям, спасибо! Ребёнок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнок доволен, вода льётся, сирена играет.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравятся игрушки Брудер, качество пластика очень хорошая, детализация. Пожарная машина с выдвижной лестницей, есть шланг, который брызгает водой, откидная кабина. Все детали качественные, очень рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Для игры на улицы супер интересно. Дома приходится играть "понарошку", "как будто с водой"
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок просто счастлив.Машина стоит не мало,но ни разу не пожалели о покупке
Достоинства:
Комментарий:
не первая машина брюдер, не посиотрели что не открываются двери. а так хорошая машина, есть насос для воды
Достоинства:
Комментарий:
Так как ребенок маленький,ему все равно на помятую коробку ,качество машинки не пострадала ,цена отличная ,большое спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный пластик. Машинка надёжная, очень похожа на настоящую
Достоинства:
Комментарий:
Классная машина ребёнок в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Классная машина, Брудер есть Брудер, что тут скажешь. Качество как всегда на высоте. Водой стреляет, лестница поднимается, выдвигается, откидывается кабина, можно достать мотор. Двери не открываются. На звуковом модуле сменные колпачки маячков синего и жёлтого цвета. Одна из любимых игрушек сына)
Отзывы о товаре Пожарная машина Bruder MAN с лестницей и помпой с модулем со световыми и звуковыми эффектами
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро,упаковано на 100%,в дополнительной упаковке ,с человечком,наклейками.Все супер.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ ехал со склада продавца, в дополнительной упаковке, поэтому и коробка от производителя в идеальном состоянии (кому важно для подарка). Машинка также и все детали на месте и в целости. Невероятно функциональная и стоит своих денег, как и все товары bruder. Такими игрушками интересно играть даже взрослым. Очень приятно было обнаружить подарок от продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Дарили четырехлетке на ДР четыре разных Брудера. Этот номер 2 в рейтинге после полицейского пикапа. Офигенные игрушки. Как настоящие машины. И живучие! Стоят каждого рубля.
Достоинства:
Комментарий:
Дети в восторге! Чудесная машина
Достоинства:
Комментарий:
Подарок сыну на 3 года. Очень нравится и детям и взрослым. В пользовании уже 2 месяца, и на улицу брали, и дома активно играют, всё в отличном состоянии. В детских магазинах есть похожая машина, чуть дешевле, но по качеству сильно уступает. Поэтому лучше переплатить и игрушка будет радовать долгое время. Размер идеальный, не сильно огромная, но и не маленькая. Будет покупать еще эту серию. Единственный минус это конечно цена))
Достоинства:
Комментарий:
Идеальный подарок для малыша 2-3х лет, отличное качество,
Достоинства:
Комментарий:
Отличный подарок на др! Дети в восторге Машина крупная, хорошие приятные на ощупь колеса. Можно наливать воду и поливать из шланга!
Достоинства:
Комментарий:
Цена соответствует качеству. Очень понравилась машина, ребенок играет с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует ожиданиям, спасибо! Ребёнок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнок доволен, вода льётся, сирена играет.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравятся игрушки Брудер, качество пластика очень хорошая, детализация. Пожарная машина с выдвижной лестницей, есть шланг, который брызгает водой, откидная кабина. Все детали качественные, очень рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Для игры на улицы супер интересно. Дома приходится играть "понарошку", "как будто с водой"
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок просто счастлив.Машина стоит не мало,но ни разу не пожалели о покупке
Достоинства:
Комментарий:
не первая машина брюдер, не посиотрели что не открываются двери. а так хорошая машина, есть насос для воды
Достоинства:
Комментарий:
Так как ребенок маленький,ему все равно на помятую коробку ,качество машинки не пострадала ,цена отличная ,большое спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный пластик. Машинка надёжная, очень похожа на настоящую
Достоинства:
Комментарий:
Классная машина ребёнок в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Классная машина, Брудер есть Брудер, что тут скажешь. Качество как всегда на высоте. Водой стреляет, лестница поднимается, выдвигается, откидывается кабина, можно достать мотор. Двери не открываются. На звуковом модуле сменные колпачки маячков синего и жёлтого цвета. Одна из любимых игрушек сына)