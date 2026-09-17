Машинка для стрижки Vitek VT-2567 GR, графит, (2 насадки в комплекте)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 122022
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
19х15х6
Вес, г.
383
Описание товара Машинка для стрижки Vitek VT-2567 GR, графит, (2 насадки в комплекте)
Работает от сети 220 В и встроенного аккумулятора. Предназначена для стрижки волос. Подходит для любого типа волос.
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Работает от сети 220 В и встроенного аккумулятора. Предназначена для стрижки волос. Подходит для любого типа волос.
Смотрите также: Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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Машинка для стрижки Vitek VT-2567 GR, графит, (2 насадки в комплекте) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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