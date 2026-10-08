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Фильтр Запасной Vitek Vt-1779 W К Увлажнителю 1765,1766. купить с доставкой в Москве
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Фильтр Запасной Vitek Vt-1779 W К Увлажнителю 1765,1766.

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Фильтр Запасной Vitek Vt-1779 W К Увлажнителю 1765,1766.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр запасной к воздухоочистителю
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 115689
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Фильтр Запасной Vitek Vt-1779 W К Увлажнителю 1765,1766.
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Фильтр запасной к воздухоочистителю
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
40

Описание товара Фильтр Запасной Vitek Vt-1779 W К Увлажнителю 1765,1766.

Только надежный и чистый фильтр способен гарантировать высокое качество очистки воздуха в вашей квартире. И если вы заметили, что даже при включенном фильтре в квартире есть специфический запах, то пришло время менять фильтр. Замена фильтра отнимет у вас минимум времени, при этом о качестве работы воздухоочистителя можно не переживать.

Отзывы о товаре Фильтр Запасной Vitek Vt-1779 W К Увлажнителю 1765,1766.




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Фильтр запасной к воздухоочистителю
Описание
Только надежный и чистый фильтр способен гарантировать высокое качество очистки воздуха в вашей квартире. И если вы заметили, что даже при включенном фильтре в квартире есть специфический запах, то пришло время менять фильтр. Замена фильтра отнимет у вас минимум времени, при этом о качестве работы воздухоочистителя можно не переживать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр Запасной Vitek Vt-1779 W К Увлажнителю 1765,1766. - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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