Набор для опытов Инновации для детей Увлекательная химия
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Характеристики
Тип товара
Набор для опытов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%1 430 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 115253
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для опытов
Возраст
от 10 лет
Комплектация
10% раствор азотной кислоты, 10% раствор соляной кислоты, 10% раствор фенолфталеина, бумага индикаторная лакмусовая нейтральная, ершик для пробирок, инструкция, кальций хлористый, кальция гидроокись, компакт-диск с видео, перчатки, пипетка Пастера, подста
Материал
бумага, металл, пластик, реактивы, Стекло
Питание
нет
Размер в упаковке
30x48x10 см
Страна бренда
Россия
Тематика
химия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х3
Вес, г.
500
Описание товара Набор для опытов Инновации для детей Увлекательная химия
Множество реактивов и приборов позволят ребенку провести целый ряд различных опытов. Полученные знания не только пригодятся в школе, но и способны открыть ребенку много нового и интересного. Набор развивает логическое мышление, расширяет кругозор, способствует развитию пытливого ума.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор для опытов
Возраст
от 10 лет
Комплектация
10% раствор азотной кислоты, 10% раствор соляной кислоты, 10% раствор фенолфталеина, бумага индикаторная лакмусовая нейтральная, ершик для пробирок, инструкция, кальций хлористый, кальция гидроокись, компакт-диск с видео, перчатки, пипетка Пастера, подста
Материал
бумага, металл, пластик, реактивы, Стекло
Питание
нет
Размер в упаковке
30x48x10 см
Страна бренда
Россия
Тематика
химия
Страна производитель
Китай
Множество реактивов и приборов позволят ребенку провести целый ряд различных опытов. Полученные знания не только пригодятся в школе, но и способны открыть ребенку много нового и интересного. Набор развивает логическое мышление, расширяет кругозор, способствует развитию пытливого ума.
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