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Смеситель для ванны и душа Oras Nova 7447X

Артикул: 112302
  • Смеситель для ванны и душа Oras Nova 7447X - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Oras Nova 7447X - фото 2
Смеситель для ванны и душа Oras Nova 7447X - фото 1
Смеситель для ванны и душа Oras Nova 7447X - фото 2
22 480 руб. 

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20 910 руб. 

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Артикул: 112302
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года (5 лет на картридж)
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Nova
filter_noneТовар входит в коллекцию Nova

Коллекция Nova

БрендOras
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатесть
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Запорный клапантермостатический картридж
Длина излива300 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Финляндия
Высота излива120 мм
Тип управлениядвухзахватный
Длина, см39.5
Ширина, см26
Высота, см15.5
Вес, кг3.1
Термостатический смеситель для ванны Oras Nova 7447X приятно порадует ценителей простых, но элегантных форм и современных технических решений. Давление и температура воды регулируются автоматически, а выполнять вручную необходимые настройки можно одним движением рукоятки


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны и душа Oras Nova 7447X - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 22480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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