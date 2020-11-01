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Смеситель для раковины Oras Optima 1714F

Артикул: 112293
Смеситель для раковины Oras Optima 1714F
18 436 руб. 

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17 370 руб. 

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Артикул: 112293
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года (5 лет на клапан и датчик)
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Optima
filter_noneТовар входит в коллекцию Optima

Коллекция Optima

БрендOras
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатесть
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Монтажнастольный
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Длина излива85 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режиместь
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Финляндия
Высота излива75 мм
Тип управлениясенсорный
Цветхром
Длина, см11.5
Ширина, см6
Высота, см12.2
Вес, кг1
Смеситель изготовлен из материала-латунь, цвет покрытия хром. Способ монтажа горизонтальный. Гибкая подводка.


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Самовывоз невозможен
Смеситель для раковины Oras Optima 1714F - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 18436 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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