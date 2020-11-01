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Смеситель для ванны и душа Oras Safira 1340U

Артикул: 112264
Смеситель для ванны и душа Oras Safira 1340U
22 924 руб. 

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Артикул: 112264
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года (5 лет на картридж)
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Safira
filter_noneТовар входит в коллекцию Safira

Коллекция Safira

БрендOras
Тип товараСмесители для ванны и душа
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастенный
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатесть
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий2
Длина излива183 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режиместь
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Финляндия
Тип управлениядвухзахватный
Цветхром
Длина, см20
Ширина, см28.2
Высота, см6.4
Вес, кг2
Смеситель изготовлен из материала-латунь, цвет покрытия хром. Способ монтажа вертикальный.


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны и душа Oras Safira 1340U - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 22924 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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