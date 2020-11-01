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Кукла Zapf Creation Baby Annabell многофункциональная, 43 см

Артикул: 112104
  • Кукла Zapf Craetion Baby Annabell многофункциональная, 46 см - фото 1
  • Кукла Zapf Craetion Baby Annabell многофункциональная, 46 см - фото 2
  • Кукла Zapf Craetion Baby Annabell многофункциональная, 46 см - фото 3
Кукла Zapf Craetion Baby Annabell многофункциональная, 46 см - фото 1
Кукла Zapf Craetion Baby Annabell многофункциональная, 46 см - фото 2
Кукла Zapf Craetion Baby Annabell многофункциональная, 46 см - фото 3
5 340 руб. 
6 800 руб. 
Купить
+ 200 КэтКоинов
Артикул: 112104
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZapf creation
Тип товараКукла
Состояние товарановый
Возрастот 3 лет
Звуковые эффектыесть
Комплектациякукла Zapf Craetion Baby Annabell 794-821, бутылочка-поилка, слюнявчик, соска, погремушка, упаковка
Материалвинил, текстиль
Световые эффектынет

Кукла Zapf Craetion Baby Annabell 794-821 - классический представитель линейки интерактивных кукол из серии Baby Annabell. Кукла имеет рост почти настоящего младенца. Выполнена из приятного на ощупь винила и текстиля. Тело куклы мягконабивное. Кукла обладает мимикой и реакцией на оказываемое на нее воздействие. Если куклу погладить по щечке, то она зевнет и закроет глазки. Губы также приходят в движение, когда кукла лепечет забавные слова или пьет из бутылочки. Она умеет радостно смеяться и плакать со слезками. Кукла Zapf Craetion Baby Annabell 794-821 поможет девочке научиться заботе и ответственности, даст начальный опыт обращения с маленькими детьми.

Особенности:

  • Мягконабивное туловище;
  • Голова и ручки - из винила;
  • Подвижные глазки и ротик;
  • Звуковой модуль с набором различных звуков, соответствующих реакции куклы;
  • Способность пить воду из бутылочки;
  • Кукла плачет с появлением слезок;
  • Выполнена из качественных гипоаллергенных материалов.

Комплектация:

  • Кукла Zapf Craetion Baby Annabell 794-821;
  • Упаковка.
  • Слюнявчик;
  • Соска;
  • Погремушка;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Кукла Zapf Creation Baby Annabell многофункциональная, 43 см

Видеообзор Кукла Zapf Creation Baby Annabell многофункциональная, 43 см



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Самовывоз невозможен
Кукла Zapf Creation Baby Annabell многофункциональная, 43 см - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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