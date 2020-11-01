Кукла Zapf Creation Baby Annabell многофункциональная, 43 см

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|Бренд
|Zapf creation
|Тип товара
|Кукла
|Состояние товара
|новый
|Возраст
|от 3 лет
|Звуковые эффекты
|есть
|Комплектация
|кукла Zapf Craetion Baby Annabell 794-821, бутылочка-поилка, слюнявчик, соска, погремушка, упаковка
|Материал
|винил, текстиль
|Световые эффекты
|нет
Кукла Zapf Craetion Baby Annabell 794-821 - классический представитель линейки интерактивных кукол из серии Baby Annabell. Кукла имеет рост почти настоящего младенца. Выполнена из приятного на ощупь винила и текстиля. Тело куклы мягконабивное. Кукла обладает мимикой и реакцией на оказываемое на нее воздействие. Если куклу погладить по щечке, то она зевнет и закроет глазки. Губы также приходят в движение, когда кукла лепечет забавные слова или пьет из бутылочки. Она умеет радостно смеяться и плакать со слезками. Кукла Zapf Craetion Baby Annabell 794-821 поможет девочке научиться заботе и ответственности, даст начальный опыт обращения с маленькими детьми.
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