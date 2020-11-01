Игровой набор Splashlings Медицинский Центр

Игровой набор Splashlings (Сплешлингс) "Медицинский центр" от TPF Toys это увлекательный комплект с эксклюзивными фигурками, изготовленный по сюжету популярного детского мультфильма.

Зверюшки выступают в образе врачей, которые с удовольствием принимают пациентов у себя в клинике.

Головы питомцев украшают белые медицинские колпачки.

Пациентов можно взвесить, измерить им температуру, отправить на рентген, а в тяжёлом случае даже сделать укол.

Набор изготовлен из качественной пластмассы ярких расцветок, безопасной для детского здоровья.