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Игра Spinmaster Paw Patrol крестики нолики 9 х 31 х 27 Щенячий Патруль

Артикул: 112084
  • Игра Spinmaster Paw Patrol крестики нолики Щенячий Патруль - фото 1
  • Игра Spinmaster Paw Patrol крестики нолики Щенячий Патруль - фото 2
Игра Spinmaster Paw Patrol крестики нолики Щенячий Патруль - фото 1
Игра Spinmaster Paw Patrol крестики нолики Щенячий Патруль - фото 2
690 руб. 
900 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 112084
В наличии
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БрендSpin Master
Тип товараИгра настольная
Возрастот 5 лет
Количество деталей11
Комплектациякарточки
Комплектацияигровое поле
Комплектациямешочки
Материалтекстиль
Материалпластик
Материалбумага

Игра настольная Spin Master Щенячий Патруль Крестики нолики - это интерпретация известной логической игры. Правила ее настолько просты, что в нее могут играть даже самые маленькие дети. В наборе имеется пластиковое игровое поле с готовыми ячейками для заполнения. На клеточку, которую нужно заполнить, необходимо кинуть мешочек и, при верном попадании, наклеить на него имеющуюся яркую картинку. Победа в игре достается тому, кто быстрее заполнит тремя одинаковыми картинками линию по горизонтали, вертикали или диагонали. Игра настольная Spin Master Щенячий Патруль Крестики нолики способствует развитию логического мышления и меткости.

Особенности и преимущества:

  • Яркое оформление игры привлекает внимание;
  • Картинки с героями любимого мультфильма несомненно заинтересуют ребенка;
  • Игра выполнена из качественных, безвредных для детского здоровья материалов;
  • Тренирует логическое мышление;
  • Развивает меткость;
  • Время одного сеанса игры - около 30 минут;
  • Одновременно в игре могут принимать участие 2 человека.

Комплектация:

  • Игра настольная Spin Master Щенячий Патруль Крестики нолики;
  • Правила игры;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Игра Spinmaster Paw Patrol крестики нолики 9 х 31 х 27 Щенячий Патруль - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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