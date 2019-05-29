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|Бренд
|Gess
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|Бедра, живот, нижний отдел спины, поясница, шея
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|да
|Производство
|Китай
|Высота, см
|34
|Длина, см
|11
|Ширина, см
|19
|Вес, кг
|1.4
Массажер подушка uMini RestArt (RA-565) поможет вам снять напряжение и получить профессиональный массаж любой части тела как дома, так и в автомобиле. Тщательно проработает шейно-плечевой отдел, область спины и поясницы, а также бедра и голени.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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29.05.2019
Очень аккуратно выглядит, не смотря на не большой размер, массирует очень прилично. Удобный выключатель (на проводе), хорошо работает прогрев.
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Рекомендую!
26.04.2019
Есть два режима, хорошее качество сборки, функция подогрева.
Комментарий:
Если прикладываться всем весом – работать начинает с заметными усилиями, поэтому рекомендую так не делать, а использовать в сидячем положении (о чем, впрочем, заявлено в руководстве по эксплуатации). Покупал примерно за 2500₽,— своих денег стоит.
27.01.2019
Есть два режима, хорошее качество сборки, функция подогрева.
Комментарий:
Если прикладываться всем весом – работать начинает с заметными усилиями, поэтому рекомендую так не делать, а использовать в сидячем положении (о чем, впрочем, заявлено в руководстве по эксплуатации).